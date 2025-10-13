Jenifer Moreno 13 OCT 2025 - 13:24h.

El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha concluido la investigación contra el hombre que propició un puñetazo mortal a otro en un concierto de Karol G en Madrid

El procesado propinó presuntamente un fortísimo puñetazo a Juan Fernández, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza

Compartir







Finaliza la investigación contra el hombre que propinó presuntamente un puñetazo mortal a otro a la salida del concierto de Karol G que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 23 de julio de 2024. El magistrado ha calificado los hechos de un delito de homicidio por imprudencia.

Así consta en la resolución del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, según han detallado fuentes jurídicas a Europa Press.

El procesado, que ahora se enfrenta a una pena de prisión de hasta cuatro años, fue detenido tras los hechos y, después de pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional sin poder salir del territorio nacional y con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado hasta el fin de la causa.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos?

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada a la salida de un concierto de Karol G que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de julio de 2024.

Esa infausta noche, el fallecido, Juan Fernández, un empleado de banca vigués de 42 años, iba por la calle Padre Damián hablando por videoconferencia con su pareja cuando un grupo de chicas que caminaban por detrás de él le increparon porque pensaban que les estaba grabando con el teléfono sin su consentimiento.

En el transcurso de la bronca, el procesado, un joven de 33 años, le propinó por detrás un fortísimo puñetazo sin mediar palabra. Como consecuencia del golpe, Juan Fernández cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el cemento.

PUEDE INTERESARTE Concentración silenciosa en repulsa por la muerte de Juan, el hombre asesinado tras un concierto de Karol G

Agentes de la Policía Municipal de Madrid, que regulaban el tráfico a pocos metros, asistieron a Juan Fernández hasta la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que la víctima sufría un traumatismo craneoencefálico severo con otorragia izquierda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los efectivos del Samur-Protección Civil le intubaron y le trasladaron hemodinámicamente estable con preaviso al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado muy grave.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al día siguiente, sobre las 15:30 horas, Juan Fernández falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Paz.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El agresor fue detenido en primer lugar por los agentes de la Policía Municipal de Madrid e interrogado luego por la Policía Nacional.

Dos días después pasó a disposición judicial y el magistrado en función de guardia ordenó su libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado hasta que concluyese la causa.