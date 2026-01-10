La apertura de un local por parte del grupo neonazi Núcleo Nacional provoca una manifestación en Sentmenat, Barcelona

Los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para evitar incidentes cuando varios manifestantes intentaron romper el cordón policial

Compartir







SentmenatEn Barcelona, la apertura de un local por parte del grupo neonazi Núcleo Nacional ha provocado una fuerte respuesta de varias organizaciones antifascistas, que habían llamado a boicotear el acto.

Durante la concentración, los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para evitar incidentes cuando varios manifestantes intentaron romper el cordón policial para acercarse al lugar donde se encontraba el grupo ultra, informa Paula Pérez.

Cargas policiales

Según fuentes policiales, algunos participantes han lanzado botellas, adoquines y pintura contra los agentes.

En un principio, "la concentración se estaba desarrollando sin incidentes, siendo que los agentes han impedido que los antifascistas y los ultras tuvieran siquiera contacto visual. Pero alrededor de las 20 horas un grupo de antifascistas han lanzado petardos hacia el cordón policial, que ha respondido con cargas para intentar disolver a los manifestantes" informan desde el medio de comunicación 'elDiario.es'.

Ante esta situación, la policía catalana ha realizado cargas para dispersar a los manifestantes y, finalmente, ha logrado controlar el altercado.

En estos momentos, el ambiente es más tranquilo, aunque los Mossos mantienen un amplio dispositivo de seguridad en la zona por precaución, ya que el grupo neonazi continúa reunido.

Por eso, las autoridades siguen vigilando la situación para evitar nuevos enfrentamientos, informa Paula Pérez.

La apertura del local del grupo neonazi

El grupo ultra Núcleo Nacional anunciaba en sus redes sociales que este sábado 10 de enero iba a abrir oficialmente su delegación en Barcelona, lo que ha motivado una concentración de repulsa por parte de la organización "Som Antifeixistes", con el lema "No pasarán".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante esta situación, fuentes de los Mossos d'Esquadra detallaban que la policía catalana establecerían un dispositivo para tratar de evitar desórdenes o enfrentamientos ante grupos antagónicos.

Además, los Mossos aseguran que han estado atentos a si durante la inauguración del local de este grupo ultra se lanzan proclamas que alimenten discursos de odio, xenófobos o racistas, para actuar en consecuencia, según las fuentes.