El jurado reconoce, a pesar del veredicto, las atenuantes de confesión y alteración psíquica

La Fiscalía pide 20 años de cárcel por el asesinato de la mujer y la prisión permanente por el de la niña

El jurado popular ha declarado culpable, por unanimidad, al hombre acusado de matar a su mujer y a la hija de ambos, de 6 años, en Móstoles en noviembre de 2022, al considerar probado que las asesinó intencionadamente, aunque le reconoce las atenuantes de confesión y de alteración psíquica. El procesado reconoció el crimen e intentó suicidarse después de matarlas.

En el veredicto, emitido a última hora del martes y dado a conocer este miércoles, los miembros del jurado han visto culpable a Galín P.S., para quien la Fiscalía pedía una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de su mujer y de prisión permanente revisable por el de su hija, con las circunstancias agravantes de género y parentesco.

Tras la vista, la Fiscalía ha rebajado la pena solicitada para la madre y la ha dejado en 20 años, pero ha mantenido la petición de prisión permanente revisable por el asesinato de la niña, han informado fuentes jurídicas a EFE.

Durante el juicio el acusado reconoció el crimen, explicando que las apuñaló y mató para que no sufrieran y luego intentó matarse pero se quedó sin fuerzas.