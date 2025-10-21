Elena Moral 21 OCT 2025 - 22:01h.

El hombre de 30 años ha sido detenido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz

La joven asesinada por su exnovio en Villaverde, Madrid, estaba en el sistema de VióGen con riesgo "bajo"

La Policía Nacional ha detenido este martes al presunto autor del asesinato de una joven de 21 años en el distrito de Villaverde, en Madrid. El hombre de 30 años habría asesinado a su exnovia en un domicilio del distrito delante de su bebé de 15 meses. Se investiga como posible caso de violencia machista. La víctima había denunciado a su agresor por maltrato y tenía una orden de alejamiento en vigor.

También había varias denuncias presentadas directamente por la víctima y aún así seguía apareciendo en el sistema VioGén catalogada como de bajo riesgo. Fue una menor de 12 años quien dio la voz de alarma avisando a su madre. Al parecer convivían las tres en el mismo domicilio. La víctima de 21 años tenía una habitación alquilada y todo comenzó cuando el hombre de nacionalidad española asaltó el domicilio el y le propinó varias puñaladas a la víctima delante de su bebé de tan solo 15 meses. Cuando llegaron los servicios sanitarios tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en el número 3 de la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.