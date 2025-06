Noelia Camacho 28 JUN 2025 - 19:20h.

En solo una semana, seis mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja en España

El número de víctimas mortales en España por violencia de género en lo que llevamos de año asciende ya a 21

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, apuntaba a la necesidad de una "mayor coordinación" entre administraciones en un verano de "alerta máxima" por violencia de género, tras una semana con cinco mujeres asesinadas, además de otra mujer fallecida en Almería cuyo caso aún se investiga si es violencia machista.

El número de víctimas mortales en España en lo que llevamos de año asciende ya a 21, sumando un total de 1.315 asesinadas desde 2003.

La opinión de los expertos sobre el aumento de asesinatos en junio

Los expertos aseguran que el cambio de hábitos en verano influye: Los niños, por ejemplo, no van al colegio, las mujeres cambian de actividades y el maltratador siente que pierde el control en la casa. Eso lleva a aumentar los celos y también las agresiones. Los maltratadores creen que pierden el control sobre ellas y las matan.

Los expertos insisten en que hay que animar a las víctimas a denunciar: sólo tres de las veintiuna mujeres asesinadas este mes habían denunciado a sus maltratadores. Denunciar es básico: "Hay que denunciar: no da todas las soluciones, pero no denunciar no da absolutamente ninguna", asegura Susana Gisbert.

Miguel Llorente, exdelegado del Gobierno en violencia de género, insiste también en la importancia de la concienciación: "Si existiera esa concienciación que llevara al 70% de los casos a ser denunciados, ese día no existiría la violencia de género.

19 de las asesinadas en junio convivían con su agresor: "No puede haber una última oportunidad. La violencia siempre irá a más, siempre", explica Llorente.

La situación en España es muy grave: 60 asesinadas cada año, lo que suponen 60 nuevos asesinos. Ningún grupo de narcotráfico sufre 60 homicidios cada año, ni ningún grupo terrorista o banda criminal, lamenta Llorente.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.