La joven quedó inconsciente al impactar el vehículo que conducía contra el quitamiedos de la M-50

MadridUna joven de 24 años ha resultado gravemente herida en la noche de este martes en Fuenlabrada tras sufrir un accidente de tráfico al impactar el vehículo que conducía contra el quitamiedos lateral derecho en el punto kilométrico 60,5 de la M-50.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la víctima, que era la única ocupante del turismo, ha quedado inconsciente y sin respiración tras el accidente.

En el lugar se encontraba una enfermera que ha sido testigo del accidente quien ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar que ha proseguido el SUMMA 112 a su llegada al lugar de los hechos, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria. Tras ello, la paciente ha sido intubada y trasladada en estado grave por el servicio al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que también han asistido en las primeras maniobras de reanimación, han llevado a cabo labores de prevención en la zona. Asimismo, la Guardia Civil está investigando los hechos con la colaboración de la Policía Nacional.