Redacción Cataluña 21 OCT 2025 - 16:03h.

Los dispositivos de velocidad han reducido en un 31% los accidentes con personas heridas y en un 20% los accidentes con víctimas graves o mortales

Los 50 radares de la DGT que menos se respetan en España, ¿dónde están ubicados?

Compartir







BarcelonaLos radares en Cataluña han evitado 1.610 accidentes con personas heridas y 372 con víctimas graves o mortales entre 2002 y 2023, según ha explicado la Generalitat tras la evaluación sobre el impacto de los nuevos dispositivos de velocidad, que constatan una reducción de un 20% de accidentes con víctimas graves o mortales.

El informe realizado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas también muestra una reducción anual del 30,83% en el número de accidentes con personas heridas y una reducción del 20,18% en los accidentes con víctimas graves o mortales en los tramos de carretera donde se han instalado estos dispositivos.

Unas cifras que "reafirman que los radares fijos son una buena herramienta y medida en clave de seguridad vial y que de cara al futuro debemos abordar la posibilidad de extenderlos para reducir la accidentalidad", según ha explicado la consellera catalana de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

No se detectan un aumento de accidentes en los puntos cercanos al radar

El estudio también destaca que la efectividad de los radares aumenta con el tiempo, llegando a una reducción del 50% de los accidentes a partir del duodécimo año posterior a su instalación: Esto sugiere un aprendizaje y una adaptación de la conducción por parte de los usuarios de la vía".

PUEDE INTERESARTE La DGT controlará la velocidad en los tramos de carretera en obras con nuevos radares móviles con ruedas

Además, la evaluación desmiente la teoría del llamado "efecto canguro", ya que no se detecta un aumento de los accidentes en puntos cercanos a los dispositivos, entre 500 y 2.000 metros de distancia, indicando que los radares no generan un comportamiento de conducción errático que limite su efectividad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Efectividad de los dispositivos

La Generalitat de Cataluña ha destacado que los radares son "especialmente efectivos" para reducir los accidentes en casos en los que conduce a un hombre o una persona joven de entre 25 y 44 años, También en los incidentes que se producen por un error de conducción humano, los que tienen sitio de día y entre semana y en los que hay involucrados vehículos ligeros y motocicletas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Para garantizar resultados robustos y fiables, la evaluación se ha centrado en estimar el efecto de los radares de punto fijos utilizando un modelo de dobles diferencias", añaden sobre una metodología que permite aislar el efecto causal de los radares, superando limitaciones metodológicas de los estudios previos, que podrían estar sesgados por el hecho de que los radares se instalan en puntos de la vía ya de por sí con una alta accidentalidad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Accidentalidad en las carreteras

A partir de estos aprendizajes, el informe formula varias recomendaciones como la instalación de radares fijos y señalizados en puntos de la red viaria con alta accidentalidad y la evaluación de la efectividad comparada entre los radares de punto y tramo para determinar qué tipo de dispositivo funciona mejor y en qué contexto.

La accidentalidad en las carreteras es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en Cataluña y en todo el mundo. Entre 2000 y 2023, Cataluña ha registrado una media anual de 7.336 accidentes con personas heridas, 1.177 de las cuales con víctimas graves o mortales.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, los accidentes de tráfico fueron la decimotercera causa de muerte y la novena de discapacidad, y la primera causa tanto de muerte como de discapacidad en la población joven.

Por ello, desde la conselleria recuerdan que la velocidad es un factor clave en el riesgo de sufrir un accidente y en la gravedad de las lesiones. Los radares de velocidad buscan, precisamente, reducir esa accidentalidad aumentando la percepción del riesgo de conducir a velocidades elevadas y en 2024 había 131 dispositivos de velocidad fijos de punto señalizados en las carreteras catalanas.