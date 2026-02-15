"Gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena

CartagenaLa embarcación 'Guadalorce' del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado esta madrugada a dos senderistas que pernoctaban en una zona próxima al mar y al fuego que azota el paraje de Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia).

El ayuntamiento de Cartagena ha informado este domingo del rescate, efectuado hacia las 2:30 horas, y de que personal de emergencias continúa desplegado para atajar las llamas, para lo que , desde primera hora, se ha reforzado el contingente de brigadas forestales.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el fuego fue avistado desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas de este viernes sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio.

La zona de cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades.

Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España.

La evolución del incendio se ralentiza al amainar el viento

La evolución del incendio de Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia), se ha ralentizado al amainar el viento desde las 7:00 horas de este domingo, aunque las llamas se mantienen activas, por lo que la Comunidad Autónoma de Murcia ha declarado la Situación 1 del Plan de Emergencias Infomur.

Las llamas afectan a una zona de matorral bajo de difícil acceso, despoblada. Las autoridades recomiendan no transitar por Campillo de Adentro, así como por la carretera (RM-E23) que une esta población cartagenera con la batería militar de Castillitos, ha informado el ayuntamiento de Cartagena, que también desaconseja hacer senderismo en la zona.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena trabajan en la zona, así como efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y agentes medioambientales y brigadas forestales de la Comunidad Autónoma. A este contingente se han sumado dos helicópteros de la Comunidad Autónoma desde primera hora.

La 'Situación 1' del plan Infomur, declarada esta madrugada, se activa ante una "situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos del plan INFOMUR".