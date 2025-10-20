Claudia Barraso 20 OCT 2025 - 19:10h.

El hijo del exfutbolista Stuart Pearce ha fallecido a los 21 años tras sufrir un accidente mientras conducía un tractor

Stuart Pearce, el exfutbolista y exentrenador ha recibido la peor de las noticias. Su hijo, de tan solo 21 años ha fallecido en un trágico accidente mientras conducía un tractor en un camino rural cerca de la casa familiar en Wiltshire. Las primeras hipótesis sobre su muerte apuntan a que la máquina que conducía podría haber sufrido un posible reventón, lo que haría que perdiese el control y se saliese de la carretera.

La policía de Gloucestershire se encargó de trasmitirle la noticia a sus padres, quienes han recibido la ayuda de oficiales especializados para digerir la dura pérdida. El accidente se produjo el pasado jueves. Un comunicado de la familia fue quien informó de lo ocurrido públicamente.

“Nuestra familia está realmente conmocionada y completamente desconsolada por la pérdida de nuestro querido hijo y devoto hermano, Harley. Un alma que dejó una huella inolvidable en todos los que le conocieron. Era un chico dorado con una sonrisa contagiosa, y esta impactante tragedia dejará un gran vacío en los corazones de aquellos que tuvieron la suerte de haberlo conocido". Un comunicado recogido por el medio 'Daily Mail'.

Las palabras de su familia y su novia

"Con una fuerza tranquila y discreta y una profunda amabilidad, estamos muy orgullosos del joven en el que se había convertido, exhibiendo una maravillosa ética de trabajo y espíritu emprendedor en la industria agrícola. Siempre será nuestra estrella brillante. Descansa en paz, nuestro hermoso hijo y hermano. Nunca serás olvidado". Estas fueron las primeras palabras de la familia del fallecido.

Lo mismo quiso hacer su novia Holly Watts en un triste comunicado en el que trasmitía su tristeza por la pérdida de su pareja: "Sabes que tienes mi corazón, y yo sé que tengo el tuyo. Nos apreciaré para siempre. Para siempre en tus brazos, para siempre en nuestro corazón. ¡Te amo!

Harley era el menor de los dos hijos del exfutbolista y exentrenador. Junto con su expareja Liz, tienen una hija mayor, Chelsea que se encuentra pasando uno de sus peores momentos tras la muerte de su hermano pequeño. Los servicios de emergencia fueron quienes acudieron al lugar donde se había producido el accidente en torno a las dos del medio día.

En el perfil de Instagram del joven, hay muchas fotografías y vídeos de él conduciendo el tractor con el que tuvo el accidente. De hecho, la ganadería y la vida en el campo era una de sus pasiones. Pasaba la mayor tiempo trabajando con los animales. En otros de su post, también aparece él con su novia viajando. Como han expresado su familia en el comunicado y reflejaba el fallecido en sus redes sociales, le encantaba pasar tiempo con su familia.