30 OCT 2025

El consistorio de José Luis Martínez Almeida pacta con los empresarios de la noche un protocolo para reducir el ruido en Madrid

El 67,8 % de los ciudadanos, dispuesto a implicarse en la lucha contra el ruido nocturno en Madrid, según un estudio

Las noches en Madrid son divertidas, ruidosas y largas, pero todas esas características no pueden convertir el sueño en angustia. La convivencia de la diversión nocturna y el descanso tienen que ser compatibles, una reivindicación de las asociaciones vecinales de la capital de la que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado nota con medidas para evitar la aglomeración de personas, en las calles, una de las razones que más molestias causan a los 'gatos'.

Colocar vallas plásticas para organizar las colas en discotecas y centros nocturnos, habilitar la posibilidad de reservar por internet en aras de evitar la concentración de personas a las puertas de los locales de ocio, son algunas de las medidas que el Consistorio madrileño ha acordado con los empresarios. Para lograr la concienciación de todos en esta iniciativa que busca bajar decibeles en la noche madrileña han lanzado la campaña "En cola, el silencio es tu mejor compañía".

Porque salir de fiesta, de copas es algo tradicional en Madrid que se traduce en un aumento del tráfico, en la afluencia en las calles y de esa manera tan nuestra de hablar y discutir, como demuestran los primeros resultados de un de percepción de los madrileños sobre el impacto de la vida nocturna que ha hecho público el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida.

Los datos revelan que el 53,6 % de los encuestados considera que el ruido nocturno genera molestias y tiene un impacto ambiental significativo y apunta a las principales causas del ruido nocturno en Madrid: en primer lugar aparece el tráfico (65,5 %), seguido de las concentraciones de usuarios en la vía pública (62,1 %), ambas ligadas al ocio que ofrece la noche madrileña.

Todas las medidas para minimizar el ruido en las noches de Madrid

La campaña ‘En la cola, el silencio es tu mejor compañía’ impulsa nuevos protocolos que buscan que las zonas de ocio respeten el silencio del descanso de los residentes en Madrid. Se impartirá un curso de formación para los porteros de discotecas, ya se ha hecho el primero la pasada semana, pero las acciones a implementar serán más y a tres niveles.

El objetivo principal es minimizar el impacto acústico y aumentar la protección en el entorno de estos establecimientos para ello se pretende agilizar los flujos de público a las puertas de estos locales con la posibilidad de la compra anticipada de entradas para reducir los tiempos de espera en las filas, el uso de mensajes informativos de concienciación, la sustitución de las vallas metálicas por vallas de plástico para organizar las colas.

También se prevé la incorporación a las labores de control y de venta de entradas del personal de admisión las tareas de concienciación e interacción con el público para promover las conductas cívicas y respetuosas.

Además, se insta a una gestión responsable de la apertura y cierre de sesiones con pautas organizativas que eviten aglomeraciones en el exterior de discotecas y centros de ocio, así como la realización de tareas de limpieza en el entorno tras la finalización de la actividad.

La buena noticia es que además de la voluntad de las instituciones, los ciudadanos, principales interesados, también se muestran sensibles al tema del ruido nocturno y el 67,8 % de las personas están dispuestas a implicarse en la lucha contra el ruido nocturno, según el estudio de percepción de los madrileños sobre el impacto de la vida nocturna.

Lo ha dejado claro, Carlos Segura Gutiérrez, concejal presidente del Distrito de Centro, que ha subrayado la apuesta del Gobierno de Madrid "por un ocio que combine diversión y responsabilidad, que proteja el descanso de los vecinos y que haga de Madrid un referente en sostenibilidad social, ambiental y económica”.