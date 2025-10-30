José Luis Martínez-Almeida ha participado en el anuncio del nombramiento de las calles más próximas al estadio Riyadh Air Metropolitano con fechas señaladas

Algunos nombres de las calles serán 'Calle del 26 de Abril', 'Paseo de los Colchoneros' y 'Calle de 1903'

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el nombramiento de las calles más próximas al estadio Riyadh Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, según ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz. Lo ha anunciado junto con el alcalde 'colchonero', José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada esta vez al distrito de Chamberí.

Nombres como 'Avenida Atlético de Aviación' o 'Calle de 1903'

Concretamente, se ha dado luz verde a la asignación de las denominaciones de la 'Avenida Atlético Aviación', 'Calle del 26 de Abril', 'Paseo de los Colchoneros' y 'Calle de 1903' en los viales cercanos al feudo rojiblanco.

Se trata de una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.