Los vecinos encontraron a la mujer desnuda, desorientada y en estado de shock en la vía pública

El presunto autor fue detenido en un piso señalado por la víctima, donde encontraron sustancias estupefacientes y efectos personales de la joven

MadridAgentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 29 años por violar presuntamente a una joven de 22 años en un piso de Leganés. El detenido habría suministrado varias sustancias a la víctima, según ha podido saber el diario ‘El Mundo’.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado, cuando vecinos de la calle San Andrés del municipio madrileño alertaron a la Policía de la presencia de una mujer desnuda, desorientada y en estado de shock en la vía pública.

A la llegada de los agentes, la joven contó que había sido agredida sexualmente en el interior de una vivienda por un hombre que la habría suministrado varias sustancias.

El presunto autor, detenido

Los agentes hallaron a un hombre de 29 años en el domicilio señalado por la víctima y fue detenido y puesto a disposición judicial. Además, encontraron allí sustancias estupefacientes y efectos personales de la joven.

La joven, por su parte, fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde le realizaron pruebas para determinar la posible presencia de sustancias en su organismo.