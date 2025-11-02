Detienen a un hombre por una presunta agresión sexual a la hija de su pareja en Sarriguren, Navarra

La menor agredida es hija de la pareja sentimental del detenido, que habría aprovechado la ausencia de la madre para cometer la violación

PamplonaLa Policía Local del valle de Egüés ha detenido este sábado, 1 de noviembre, a un hombre por una presunta agresión sexual a una joven en una vivienda del municipio navarro de Sarriguren. La víctima, que es menor de edad, sería la hija de su pareja sentimental, según informan medios locales citando a la Policía Foral autonómica.

El arresto del acusado, de origen peruano, se produjo a primera hora de la tarde en un domicilio situado en la calle Bardenas Reales, indica Navarra.com. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría aprovechado la ausencia temporal de la mujer, de la casa donde conviven los tres, para cometer la violación.

Tras conocerse los hechos, se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) para recibir atención médica y psicológica. El detenido ha sido puesto a disposición de la Policía Foral, que se ha hecho cargo de la investigación antes de su pase a disposición judicial.

Una nueva agresión sexual en Navarra

Esta nueva agresión sexual en la comarca de Pamplona se produce apenas una semana después de que cuatro individuos fueran arrestados por una presunta violación grupal durante la fiesta de la Carpa universitaria, celebrada en la madrugada del pasado viernes al sábado.

La chica fue encontrada, en estado de semiinconsciencia en una zona boscosa, por el personal de seguridad del evento. La magistrada decretó prisión provisional para los sospechosos, de entre 20 y 33 años, todos ellos de origen magrebí.