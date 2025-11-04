Redacción Uppers 04 NOV 2025 - 10:21h.

La Comunidad de Madrid abre el plazo para pedir subvenciones que pueden alcanzar los 900 euros mensuales por vivienda

La Comunidad de Madrid ha abierto este martes 4 de noviembre el plazo para pedir las ayudas al alquiler para mayores de 65 años, así como para jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, con subvenciones que podrán alcanzar los 900 euros mensuales por vivienda.

La convocatoria de 2025, para la que se ha aprobado una inversión de 21,7 millones euros y estará disponible hasta el 15 de diciembre, busca aliviar la carga del alquiler en una región donde los precios continúan siendo de los más altos del país.

En concreto, se trata de dos líneas de actuación destinadas a facilitar el pago del 50% de la renta, durante el periodo subvencionable del 1 de enero al 31 de diciembre, con un máximo de entre 600 y 900 euros mensuales en el caso de arrendar una vivienda completa o de 300 y 450 euros para aquellos que opten por una habitación en un piso compartido.

El Ejecutivo autonómico prevé que la medida beneficie a unas 7.000 personas, cifra similar a la de convocatorias anteriores, con una inversión total de 21,7 millones de euros.

Quién puede solicitar la ayuda

Podrán acceder a estas prestaciones, teniendo en cuenta el límite superior fijado en el precio de alquiler, los residentes en los 55 municipios de la región incluidos en la convocatoria, después de que el Gobierno madrileño ampliara el número de localidades beneficiadas en 2024 —desde las 29 iniciales— con el objetivo de llegar a más hogares.

Además de mayores de 65 años y menores de 35, los dos colectivos que suelen enfrentarse a mayores obstáculos para acceder a una vivienda estable, también pueden optar familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Cómo presentar la solicitud

El proceso de solicitud puede realizarse de forma telemática a través del portal oficial de la Comunidad de Madrid, donde también pueden consultarse las bases de la convocatoria. Los interesados deberán aportar la documentación relativa al contrato de arrendamiento, la acreditación de ingresos y el empadronamiento en alguno de los municipios adheridos al programa.

La administración regional se ha comprometido a simplificar los trámites para agilizar la concesión de las ayudas y evitar retrasos en los pagos, un problema detectado en convocatorias anteriores. A través de estos fondos procedentes del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022/25, la Comunidad de Madrid busca facilitar el acceso a una vivienda digna y mitigar el impacto del mercado del alquiler en los sectores más vulnerables.