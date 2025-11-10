Uno perdió tres piezas dentales y parte de la visión en un ojo, mientras el otro sufrió una rotura de clavícula y distintas heridas en la cara

Los dos agentes tuvieron que ser ingresados en el hospital tras una agresión en la que se estima que pudieron participar seis individuos de una conocida barriada

Dos agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) han sido víctimas de una brutal agresión grupal perpetrada por varios individuos que se ensañaron con ellos tras reconocerlos cuando salían de una cena con compañeros en el centro de Alcalá de Henares. Tras la paliza, ambos tuvieron que ser trasladados al hospital, donde fueron ingresados por la gravedad de las lesiones que les provocaron.

Todo ocurrió el sábado en la calle Mayor de Alcalá, justo en el momento en que los efectivos ya se retiraban para poner rumbo a sus casas, momento en que fueron sorprendidos repentinamente por un grupo que, según fuentes policiales, estarían vinculados a la barriada llamada ‘El Lianchi’. Tras reconocerlos, cargaron contra ellos.

La brutal paliza a los dos policías nacionales

Los atacantes actuaron súbitamente y por la espalda, en lo que la Unión Federal de Policía (UFP) ha calificado de una agresión “cobarde” que dejó a los agentes gravemente heridos. Uno de ellos “ha perdido tres piezas dentales y, de momento, no tiene visión en un ojo, con posible rotura de mandíbula”. El otro, por su parte, “tiene la clavícula rota” y distintas heridas en la cara, informan.

En total, según señalan y estiman, el grupo agresor estaría conformado por seis individuos. Mientras les apalizaron, según recoge la nota de la UFP, les gritaron: “¡Ahora no estáis de servicio, p**** ratas!”.

La denuncia del sindicato policial

“Los agentes fueron atacados por la espalda, con cobardía, sin capacidad de defensa, sin mediar palabra”, denuncia el sindicato, que lamenta que “el respeto al principio de autoridad se ha perdido en este país”.

A ese respecto, añaden: “Estamos siendo atacados, exigimos medidas judiciales y policiales de forma urgente”. Además, lanzan un mensaje a los agresores: “Los policías agredidos están afiliados a este sindicato y ese va a ser un problema añadido para los salvajes delincuentes. Estamos a su lado en el hospital y tendrán todo el apoyo administrativo y jurídico”.

De momento, ya hay un detenido por la agresión, pero desde UFP denuncian que “el resto de la turba consiguió huir”.

La investigación de la agresión grupal a los agentes de la Policía Nacional

De acuerdo con la nota sindical, los hechos están siendo investigados por el Grupo I de Alcalá de Delitos contra las Personas. Al respecto, fuentes policiales citadas por El Mundo apuntan a que los agresores podrían ser parientes de una mujer célebre en la zona por su conflictividad, identificada como ‘la Yolanda’, quien sufriría un trastorno de bipolaridad, según los vecinos.

Ante los últimos acontecimientos y las últimas agresiones a agentes de las fuerzas del orden, los sindicatos exigen medidas urgentes. “Profesión de riesgo”, señala UFP en su nota, denunciando que lo ocurrido en Alcalá “casi termina en tragedia”. “Por el mero hecho de ser policías, de servir al ciudadano, de representar la legalidad, recibieron una brutal paliza”, denuncian.