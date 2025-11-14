Isabel Díaz Ayuso habría avisado antes del evento de su indisposición y la imposibilidad de estar allí físicamente

Última hora del estado de salud de Isabel Díaz Ayuso: recibe el alta médica tras acudir a urgencias en ambulancia

Compartir







La presidenta Isabel Díaz Ayuso era una de las grandes anfitrionas, junto a José Luis Martínez-Almeida, en el acto oficial de presentación de la NFL que se ha celebrado en la Puerta del Sol de Madrid. Un evento histórico por ser la primera vez que equipos como los Miami Dolphins o los Washington Commanders disputen un partido en España.

Sin embargo, Ayuso no ha podido estar presente en el acto de presentación debido a un nuevo contratiempo de salud que le hizo cancelar su presencia en el evento. Al no asistir la presidenta, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Depore, ha sido quien ha representado la figura oficial de la Comunidad de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Isabel Díaz Ayuso niega que Miguel Ángel Rodríguez mintiera sobre la filtración de datos sobre su novio

Ayuso anuló su presencia en el acto oficial de la presentación del NFL Madrid Game debido a una supuesta indisposición, algo que le ocurrió el Día de la Almudena, a escasos minutos de arrancar la misa. Una indisposición repentina que habría hecho imposible que la presidenta de la Comunidad de Madrid estuviese presente junto a Martínez-Almeida en el acto.

Según su agendala agenda oficial que Isabel Díaz Ayuso tenía fijado para la jornada del viernes 14 de noviembre en el portal de la Comuidad de Madrid, la presidenta tendría que haber asistido a las 17:00 horas a la Real Casa de Correos para dar el pistoletazo de salida al gran partido que fútbol americano que se va a vivir en el estado Santiago Bernabéu.

Aysuo se tuvo que marchar de la catedral por una "indisposición"

Hace apenas unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que abandonar en ambulancia la Catedral de la Almudena a los pocos minutos de haber llegado para asistir a la misa. Un estado de salud que provocó la preocupación de todos los madrileños y seguidore, que quedaron más tranquilos después de que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz le ofreciera el alta tras haber sufrido una bajada de tensión como consecuencia de la fuerte gastroenteritis.