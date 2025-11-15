Redacción Madrid Europa Press 15 NOV 2025 - 11:34h.

"Las universidades están perfectamente financiadas", ha defendido la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert

Trabajadores y alumnos consideran que la Comunidad de Madrid continúa con su "asfixia económica" y han convocado huelga los días 26 y 27 de noviembre

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido que las seis universidades públicas de la región están "perfectamente financiadas" y ha manifestado que hay "una cuestión ideológica" en las manifestaciones convocadas a finales de este mes.

Lo ha expresado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en una entrevista concedida a Europa Press tras las críticas de trabajadores y alumnos por la financiación que recibirán de los centros universitarios en 2026, 1.239,7 millones de euros. Consideran que continúa con su "asfixia económica" y han convocado huelga los días 26 y 27 de noviembre.

"Las universidades están perfectamente financiadas porque yo creo que con 1.240 millones, un crecimiento porcentual del 6,5 y con 75,3 millones más, muchos otros organismos hubieran querido tener ese crecimiento. Yo creo que es más una cuestión ideológica que una cuestión de presupuestos", ha argumentado la consejera madrileña.

En este sentido, ha destacado que el crecimiento no es "puntual", sino que es una financiación plurianual, por lo que las universidades "no van a tener que estar diciendo qué va a ocurrir el año que viene". Ha señalado que los rectores precisamente pedían "certeza sobre la financiación año a año" para que puedan hacer previsiones.

"La Complutense contrató más de lo que se debía"

Sobre el préstamo que pidió la Universidad Complutense de Madrid (UCM) al Gobierno autonómico para hacer frente a su situación financiera, Albert ha detallado que el centro ya ha presentado un primer borrador del plan económico financiero con una serie de correcciones.

"El problema que tuvo la Complutense es que en el capítulo de contrataciones se sobrepasó completamente el número de lo que eran figuras que no eran funcionarios. En funcionarios nosotros podemos tener en control, pero en las que no son funcionarios no, y contrataron más de lo que se debía, teniendo en cuenta además que el número de estudiantes universitarios no crecía a la misma velocidad", ha explicado.

Al hilo, la consejera de Economía ha remarcado que aceptaron dar el préstamo a la UCM "en las mejores condiciones posibles y que no conseguirían de manera directa a través de los mercados" a cambio de una "misión de control" de cuentas públicas para que puedan corregir su situación y no tener que hacer otra solicitud.

Respecto a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que también se encuentra en situación de déficit, ha indicado que "todavía tienen tesorería suficiente" y ha subrayado que ya están tomando medidas preventivas, por ejemplo, "sacando partido a inmuebles que no utiliza que compraron en la época en la que tenían superávit".

Concentraciones universitarias

En las últimas semanas se han convocado movilizaciones ante el "hostigamiento constante" de las universidades públicas. Más allá de la huelga convocada a finales de mes, los 26 decanos de la UCM se concentraron el pasado viernes en la Puerta del Sol, donde está ubicado la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para reclamar una financiación "justa".

"El modelo actual de financiación resulta claramente insuficiente para ello, ya que no cubre los costes reales de funcionamiento, lo que plantea importantes dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario. En el actual escenario educativo, resulta preocupante que se impulse la aprobación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria", advirtieron en un comunicado.