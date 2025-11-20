El jurado declara culpable al asesino de Conchi, la comerciante de la plaza de Tirso de Molina, en Madrid

Europa Press Redacción Madrid 20 NOV 2025 - 14:41h.

El tribunal de jurado emitió un veredicto de culpabilidad en el que no aprecia la atenuante de drogadicción que reclamaba la defensa

Juicio por el asesinato de Conchi, propietaria de una tienda apuñalada en Tirso de Molina, Madrid: las grabaciones muestran el ensañamiento del acusado

Compartir







MadridEl jurado popular del juicio por el crimen ocurrido en julio de 2023 en la plaza de Tirso de Molina de la capital ha declarado al acusado por unanimidad culpable de un delito de asesinato, han informado fuentes jurídicas.

PUEDE INTERESARTE Asesinan a puñaladas a Concha, vendedora de una tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina de Madrid

La Fiscalía solicita 33 años de prisión

Los hechos se produjeron cuando el procesado acudió el 3 de julio de 2023 a la tienda de ropa 'Vistebien' para robar pero acabó matado a la propietaria a puñaladas.

Tras la deliberación, el tribunal de jurado emitió ayer por la tarde el veredicto de culpabilidad en el que no aprecia la atenuante de drogadicción que reclamaba la defensa. Además, consideró a la otra acusada culpable de un delito de encubrimiento.

PUEDE INTERESARTE Los testigos vieron al presunto asesino de Concha huir ensangrentado de su tienda de Tirso de Molina de Madrid

En la prueba, los miembros del jurado visionaron las grabaciones del local en el que ocurrieron los hechos, unas imágenes que, según la abogada de la acusación particular, mostraban el ensañamiento y la alevosía con el que actuó el autor del crimen.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el vídeo se apreciaba cómo el acusado entra en el local acompañado de una mujer, procesada por un delito de encubrimiento, y la extrema violencia del ataque, durante el cual la víctima fue arrastrada por el suelo del establecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su versión de los hechos, el condenado sostiene que su intención inicial era cometer un robo y que la muerte de Conchi se produjo durante un episodio de alteración mental, del que afirma no recordar lo sucedido, según apuntan fuentes jurídicas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su abogado solicitaba que se le condenara a unos diez años de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de confesión y de adicción a la drogadicción. Consideraba que de las imágenes no se infiere que hubiera alevosía en el ataque, dado que se produjo un forcejeo entre agresor y víctima.

La fiscal solicitaba 33 años de prisión por un delito de asesinato, robo con violencia, mientras que a otro procesado le acusa de encubrimiento.

Asesinada en su local

Los hechos se produjeron sobre las 13.15 horas del día 3 de julio de 2023, cuando el acusado acudió con la otra procesada al establecimiento comercial de ropa 'Vistebien, situado en la Plaza de Tirso de Molina.

Una vez en su interior, entablaron una conversación con la regente de la tienda. En un momento en que la dueña se encontraba de espaldas, el acusado J. M. S., "con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito extrajo un cuchillo del bolsillo trasero derecho del pantalón y se abalanzó sobre ella".

Tan pronto como el acusado J. M. S. comenzó el ataque, la acusada E. G. S. R. salió del establecimiento, sin que conste que participara ni que en ese momento tuviera conocimiento de las intenciones del acusado.

Con E. G. S. R. ya en la Plaza de Tirso de Molina, el acusado J. M. S. obligó a M. C. O. N. a abrir la caja registradora, mientras le exhibía el arma, extrayendo una cantidad de dinero no concretada en torno a los 200 euros, y cogiendo el teléfono móvil de la víctima, que no ha sido tasado.

Tras coger dichos efectos se produjo un forcejeo entre ambos y el acusado la agredió con el cuchillo que portaba, causándole una primera herida penetrante en región torácica izquierda, penetrando en tórax fracturándole la séptima y la octava costillas izquierdas y atravesando el diafragma izquierdo, el pericardio y de forma completa el ventrículo izquierdo del corazón.

A renglón seguido, con la intención de aumentar el sufrimiento de M. C. O. N, le clavó el arma en otras cinco ocasiones en la cara posterior del cuello, causándole otras tantas heridas incisopunzantes, tres de ellas penetrantes hasta las vértebras cervicales.

M. C. O. N. murió instantes después a consecuencia de una hemorragia masiva y un shock hipovolémico con parada cardíaca.