Diego Meneses ha contado que la noche en que desapareció Francisca se registraron todas las casas del pueblo

Julián, el menor de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas: “Me sorprendió metiéndome coca y, ofuscado, la maté”

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El horror en la casa de los dos hermanos, sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas, no tiene límites: dientes humanos, ropa interior femeninas, pelos de mujer, mordazas han hallado los investigadores en los últimos registros. El marido de la mujer, Diego Meneses, ha hablado precisamente de este "fallo". "Si se hubiera registrado la casa la primera noche se hubiera resuelto" el crimen el mismo 9 de mayo de 2017, cuando la mujer de 59 años desapareció sin dejar rastro en Hornacho.

El hombre, admite que fue "un fallo", pero enseguida defiende el trabajo de la Guardia Civil, porque ese es "el único fallo" que se cometió: "Se registraron todas las casas del pueblo" pero la de Julián y Loló no. "No se por qué", responde a la periodista del programa de AR.

"Estos se la han montado muy bien", sigue Diego Meneses, que explica cómo cuando todo el pueblo se volcaba en la búsqueda de Francisca, ellos se organizaron para no levantar sospechas. "Uno salía a buscar y el otro se quedaba en casa", probablemente ocultando cualquier huella o pista que pudiera incriminarlos.

De hecho, la familia de Francisca habla del ruido de cincel los días siguientes a la desaparición de la mujer, que ahora se ha descubierto que era cuando estaban rompiendo la arqueta y las lozas donde escondieron el cadáver en su casa estos últimos nueve años.

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El marido de Francisca Cadenas ha relatado cómo están viviendo todos en la familia este desenlace que tiene a Hornacho en tensión y a ellos, particularmente muy tristes. "Estamos muy mal y mis hijos, peor", ha asegurado a los medios que este martes se agolpaban a las puertas de su casa

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El hombre se mostró muy convencido de que estos dos vecinos, a los que ya el pueblo ha juzgado por la muerte de Francisca hace casi nueve años. La casa donde vivían los dos hermanos, Julián y Lolo está llena de pintadas donde se lee, 'asesinos'. "Creo que los van a meter en la cárcel", ha dicho Diego Meneses. "Yo creo que se va a hacer justicia" .

Una posible motivación sexual en el crimen de Francisca Cadenas

La autopsia del cadáver de la víctima señala que la mujer sufrió una violencia extrema, siendo golpeada, amordazada, atada y desnudada de cintura para abajo. Presentaba lesiones en el cráneo, la cara, la laringe y las costillas antes de morir, lo que contradice la versión de Julián, el hermano menor, de que muriese de un golpe súbito.

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Los resultados forenses y la investigación de la UCO apunta una posible motivación sexual en el crimen de la mujer de 59 años, algo que la acusación tratará de añadir al delito de asesinato, entre otros.