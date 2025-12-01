Descubrimos la historia de Papá Noel con el regreso de Circlassica a Madrid

Nuria Morán 01 DIC 2025 - 10:58h.

Una historia para soñar en familia, con una puesta en escena deslumbrante, música en vivo y más de 30 artistas internacionales que desafían lo imposible

Circlassica vuelve con un nuevo espectáculo lleno de luz y emoción

No es Navidad hasta que Circlassica no llega a Madrid y este año lo hace de una manera todavía más especial: con la verdadera historia de Papá Noel.

Circlassica regresa con una propuesta emocionante: Noel, la historia jamás contada de Papá Noel. Bajo la gran carpa de IFEMA, se alza una experiencia escénica que promete emocionar a pequeños y mayores con una historia universal en la que descubriremos que ser diferentes en la mayor magia.

En esta edición, Circlassica se adentra en los orígenes de una de las figuras más queridas por generaciones: Papá Noel. Pero no como lo conocemos, sino a través de los ojos de un niño diferente: Nicolás, cuya ternura, valentía y deseo de repartir ilusión lo llevarán a cumplir un destino inesperado.

Desde su primera temporada, Circlassica ha sido sinónimo de emoción, belleza y calidad artística. Y esta nueva historia no será la excepción.

Noel: la nueva historia que da vida a Circlassica

¿Sabías que Papá Noel creció en el circo? Esa es la sorprendente premisa que da vida a esta nueva aventura, donde el universo circense se convierte en el escenario que forja la historia de Nicolás, un niño con el pelo blanco como la nieve que camina por un mundo que a menudo no lo comprende. Sin embargo, está destinado a algo extraordinario: convertirse en quien todos conocemos como Papá Noel.

Noel, la historia jamás contada de Papá Noel es mucho más que un espectáculo. Es un viaje emocional que une fantasía, tradición y mensaje. A través de coreografías aéreas, malabares y números circenses llenos de precisión y belleza visual, se narra una fábula que conecta con las emociones más profundas del espectador.

La historia de Nicolás está tejida con valores universales: la empatía, la diferencia como virtud, el poder de los sueños y la magia de compartir. Cada escena transporta al público a un universo lleno de esperanza, en el que todo es posible.

Hablar de Circlassica es hablar de un espectáculo que toca el alma. Una producción que consigue algo poco común: emocionar a niños, jóvenes, padres y abuelos por igual. En pleno corazón de la capital, el circo en Madrid se transforma en una experiencia intergeneracional.

Con una puesta en escena cuidada al detalle, una dirección artística de prestigio y un elenco internacional, Circlassica combina tradición circense y tecnología contemporánea para crear un espectáculo inmersivo. Acrobacias imposibles, escenografías impactantes y música interpretada en directo, convierten cada función en un momento inolvidable.

Y, como siempre, el ambiente especial que envuelve todo el recinto potencia la emoción y convierte cada función en una vivencia única. Porque Circlassica no solo entretiene: también emociona.