Sanidad ordena a la Alta Inspección que investigue lo ocurrido en el hospital de Torrejón

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación al Hospital Universitario de Torrejón.

Asociaciones por sanidad pública no ven "sorpresa" en el escándalo de Hospital de Torrejón

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes de Sanidad han confirmado a EFE la decisión del Ministerio, que se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes después de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País.

Por su parte, un abogado madrileño ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón.

La ministra remite a una carta a Isabel Díaz Ayuso

Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".

A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

Mónica García insta además a la presidenta madrileña a informar además de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público.

De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas.

"La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.

La ministra de Sanidad demanda que se verifique si las prácticas reveladas son aisladas o forman parte de "dinámicas más amplias" en el conjunto de centros públicos gestionados mediante concesión privada en la Comunidad de Madrid. En este punto, hace referencia a otros operadores que gestionan otros centros, en concreto, al grupo Quirónsalud, señalando que "han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento", y aconseja reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha considerado que la polémica sobre rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital de Torrejón (Madrid), que es gestionado por una empresa privada, no constituyen una "sorpresa" y ha recordado que "la salud es un derecho y no un negocio".

"Lo que dice el CEO es un ejercicio de sinceridad poco habitual", han denunciado en un comunicado a raíz de la noticia publicada por El País sobre comentarios de la dirección del Grupo Ribera Salud, a cargo del citado hospital, para incrementar deliberadamente las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos.

En el mismo, han subrayado que "obtener beneficios y hacer negocio está en la naturaleza misma de las empresas con ánimo de lucro, con independencia del sector de la economía a la que pertenezcan. En el ámbito de la sanidad, la rentabilidad económica implica lo que se conoce en términos técnicos, como 'selección de riesgos' o 'selección adversa', es decir, seleccionar a los pacientes y las patologías que son rentables y rechazar aquellas otras que no lo son", han subrayado.

Han denunciado que el hospital de Torrejón pertenece "a la famosa colaboración público-privada promovida en su día por Margaret Thatcher y seguida con entusiasmo por Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso" al final consiste en que "lo público pone el dinero y lo privado gestiona y hace negocios".

Su comunicado, en el que han considerado que este tipo de sistema es "una forma despiadada de parasitación del sector público", han reafirmado que, si bien "en una sociedad de mercado como la que tenemos, no se puede prohibir el ánimo de lucro en el sector sanitario", "no se ha de olvidar que la salud es un derecho y no un negocio".

El grupo Ribera defiende la ética del grupo y los Jefes de Servicio del Hospital se defienden

El grupo Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, han defendido este jueves haber actuado "en todo momento" desde "una ética incuestionable" y sin haber adoptado "medidas que vulneren el derecho de los pacientes" del centro.

"Como responsables de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Torrejón, queremos manifestar que en TODO momento hemos actuado con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable", defienden en el texto.

Asimismo, en el escrito, firmado a bolígrafo por Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del centro, se ha subrayado que en los 14 años de funcionamiento del hospital torrejonero sus profesionales "nunca" han adoptado medidas "que vulneren el derecho de los pacientes".

Así, han defendido que "siempre" se ha priorizado "la recuperación de la salud y el bienestar" de los pacientes y sus familiares. "Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de la población de Torrejón", concluyen.

Feijóo se alegra del cese del CEO y pide investigar con "rigor"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves la dimisión del consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid). "Me alegro de que haya sido cesado", ha apuntado en una comparecencia con medios de comunicación en Don Benito previa a un acto de campaña de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre.

El líder del PP ha dicho que hay que ver si hay una responsabilidad "de otro tipo" y si debe ser "denunciado y sancionado" y para ello se va a inspeccionar "con rigor" para ver "cómo se ha comportado ese hospital desde el punto de vista quirúrgico y médico".

Según Feijóo, los "compañeros" de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor". Una situación así "no es de recibo", ha dicho el popular, y este tipo de conductas "son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad" en España.

"Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado", ha añadido el líder del PP.