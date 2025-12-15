La detonación ha causado graves daños materiales en el edificio

Lo ocurrido podría deberse a una explosión de gas butano

La explosión producida durante la noche del domingo en una vivienda ubicada en el número 5 de la calla Siete Picos en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio, ha causado graves daños materiales en la edificación y ha obligado a tener que rescatar a tres vecinos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del edificio y efectivos de los Bomberos han tenido que rescatarlos con una autoescala , ya que, los accesos a la vivienda, habían quedado bloqueados.

Las consecuencias de la explosión

Como resultado de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, varios vehículos que se encontraban aparcados en una calle cercana también han resultado afectados.

Por su parte, sanitarios del SUMMA 112 desplegados en el propio lugar del incidente, han atendido a las tres personas afectadas que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el mismo sitio de los hechos.

Los bomberos han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo labores de saneamiento en la vivienda afectada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la explosión.