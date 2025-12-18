Fátima Matute ha subrayado que "nunca se ha reutilizado material en el Hospital de Torrejón" ni "en ningún otro sitio"

Qué está pasando en el hospital de Torrejón: las claves para entender el escándalo sobre las listas de espera y la rentabilidad

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha insistido este jueves en que "nunca se ha reutilizado material en el Hospital de Torrejón" ni "en ningún otro sitio", y ha tachado de "deplorable" que se "dé pábulo y difusión" a informaciones que, sin "pruebas sólidas", dicen que eso ocurría.

Así ha reaccionado ante los medios, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, ante las nuevas informaciones que indican que, en los primeros meses de puesta en marcha del hospital, se habría ordenado verbalmente a los trabajadores reutilizar material.

Matute ha recalcado que solo el año pasado se hicieron 40 inspecciones en el Hospital Universitario de Torrejón (gestionado por la empresa Ribera Salud) y que, en cuanto hubo una primera información que denunciaba el uso de material reutilizado, se envió al centro un equipo multidisciplinar que pudo "comprobar que eso no estaba ocurriendo".

"No sé hasta qué punto vamos a llegar o si pensamos que la población no tiene suficiente cociente intelectual para pensar que esto, en el siglo XXI, es imposible", ha protestado Matute, a quien le parece "gravísimo" dar a pensar que se reutiliza material en los hospitales madrileños.

Las auditorías realizadas por la Comunidad muestran que "no se ha afectado la asistencia" en el Hospital de Torrejón

Ha destacado asimismo que las auditorías realizadas por la Comunidad muestran que "no se ha afectado la asistencia" en el Hospital de Torrejón y que los testimonios sobre la reutilización de material no han aportado "ningún documento".

"El día que tengamos un dato sólido de que algo se está haciendo mal, actuaremos con contundencia", ha zanjado.

La polémica en torno al Hospital de Torrejón se desató con la publicación en 'El País' de una grabación del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en la que el directivo ordenaba a responsables del hospital rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para elevar los beneficios.