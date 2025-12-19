El incidente se ha saldado sin heridos, si bien es cierto que ha obligado a la Policía Municipal de Madrid a cortar al tráfico

Los Bomberos de Madrid han acudido a la zona para tratar de liberar y retirar un el tráiler

MadridLos Bomberos de Madrid han logrado liberar y retirar un tráiler cargado de coches que había quedado atrapado en el túnel de Bailén, en el distrito de Moncloa-Aravaca, y que había obligado a cortar al tráfico la entrada desde la calle Ferraz.

Los hechos se han producido poco antes del mediodía, cuando el tráiler ha quedado atrapado en un punto del túnel en el que el gálibo permitido es de 3,85 metros, el cual superaba por los coches que transportaba, según ha informado Emergencias Madrid.

La maniobra de retirada del tráiler ha sido complicada para los Bomberos de la capital debido al estado en el que habían quedado dos vehículos y la posición en la que los efectivos se han visto obligados a trabajar.

Sin embargo, en torno a las 14.45 horas los bomberos han logrado retirar por completo el vehículo del interior del túnel, y más tarde se ha reanudado la circulación en la zona. El incidente se ha saldado sin heridos y ha contado con la colaboración de la Policía Municipal.