Rescatados cuatro menores y un adulto, atrapados en una noria infantil de Móstoles

Los bomberos rescatan a cinco personas atrapadas, cuatro menores y un adulto, atrapadas en una cubeta de una noria infantil de Móstoles

Terror en una montaña rusa de Texas: dos personas se quedan colgadas mirando al suelo durante casi una hora

Compartir







Los bomberos han rescatado este lunes a cuatro menores y un adulto que quedaron atrapados en una cubeta de una noria infantil, a una altura de cinco metros, en el Navipark de la localidad madrileña de Móstoles, según el 112 de la Comunidad de Madrid.

Ninguno de los afectados resultó heridos en el incidente. La atracción ha quedado cerrada a la espera de que concluya la investigación. El suceso ocurrió sobre las 20:15 horas de este lunes, según las fuentes. La cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.

PUEDE INTERESARTE Dos horas suspendidos en el aire: rescatan a 22 personas atrapadas en una atracción de California

“Sobre las ocho y cuarto de la tarde nos han requerido para una intervención dentro del Navipark en Móstoles. Una familia de cuatro niños y un adulto han quedado atrapados dentro de la atracción de una noria infantil que se ha parado por motivos que desconocemos. La intervención se ha centrado en sacarles con total seguridad. Para ello hemos anclado una escalera a la estructura y hemos anclado la escalera al cubeto donde estaban atrapados. Una vez que los hemos bajado hemos dado por cerrada la atracción hasta que la policía local haga su investigación".

PUEDE INTERESARTE El rescate de un grupo de amigos que quedaron atrapados en lo alto de una atracción de Isla Mágica, Sevilla

Primero rescataron a los menores

Los bomberos anclaron una escalera a la estructura de la propia atracción y a continuación, de uno en uno, aseguraron con un arnés a las cinco personas para poder bajarlas. Primero fueron rescatados los menores y finalmente la persona adulta que les acompañaba. Este suceso se une a una lista de errores que han conseguido abrir un debate sobre la necesidad de revisar las atracciones con mayor frecuencia para garantizar la seguridad de niños y adultos. No es el primer error que provoca una tragedia.