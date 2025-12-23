Las mujeres llegaron a repetir este delito hasta con 14 víctimas

En alguna ocasión llegaron a solicitar préstamos a nombre del hombre afectado por valor de 50.000 euros

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres en Madrid acusadas de seducir a hombres en zonas de ocio a los que drogaban con estupefacientes que les metían en la bebida que anulaban su voluntad para poder así robarles, algo que habría ocurrido ya en 14 ocasiones.

Las tres detenidas, dos de las cuales han ingresado en prisión, están acusadas de robos con violencia, por presuntamente sustraer a sus víctimas objetos de valor tales como tarjetas de crédito con las que después hacían cargos fraudulentos, e incluso, en alguna ocasión, por solicitar préstamos a nombre del hombre afectado por valor de 50.000 euros.

PUEDE INTERESARTE María Piedad García desapareció hace 15 años tras una cena de empresa en Boadilla: su exnovio se suicidó y nunca se encontró el cuerpo

Las detenidas tenían un 'modus operandi'

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, estas mujeres fueron detenidas a principios del mes de diciembre como presuntas autoras de 18 robos con violencia, 17 estafas, 19 delitos contra la salud pública y 2 delitos de falsedad documental, por unos robos que comenzaron en marzo.

Varias denuncias de robo en Madrid coincidían en los hechos denunciados. Las arrestadas repetían su 'modus operandi': conocían a sus víctimas en locales de ocio, les seducían y al ganar confianza les animaban a beber, momento en el que introducían drogas en su bebida, después, los hombres se encontraban mal y al despertarse no recordaban nada de lo ocurrido y echaban en falta parte de sus pertenencias.

PUEDE INTERESARTE Condenan a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción Púnica

La Policía Nacional relata cómo en una ocasión los hombres que conocieron a las detenidas no tenían bebida en casa, no querían beber alcohol y era entonces cuando las mujeres les proponían brindar con agua, hasta que otra persona llegó a la vivienda con latas de cerveza y pudieron cometer el robo como en anteriores ocasiones.