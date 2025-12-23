Hakuna, la banda pop cristiana, llena la Puerta del Sol: el concierto

Claudia Barraso 23 DIC 2025 - 17:16h.

Hakuna, la banda de pop cristiana, actúa en la Puerta del Sol ofreciendo un concierto de villancicos que inauguran la Navidad

Hakuna, un grupo católico que se ha convertido en todo un fenómeno musical

Compartir







La Puerta del Sol ha acogido al grupo de pop cristiano Hakuna Group, que consiguieron llenar el recinto mientras cantaban algunas de sus canciones asomados al balcón de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Al menos 14 integrantes de la banda formaron esta escena que dejaron a muchos turistas sorprendidos.

En realidad, lo que ofrecieron desde el edificio de la Puerta del Sol, fue una misa cantada al aire libre con motivo de la celebración de Navidad. Esta agrupación cristiana lleva años triunfando con potentes giras, no solo por España, sino también por toda América Latina. Este gran concierto hizo que en el kilómetro cero no entrase ni un alfiler más. Y allí, en primera fila celebrando con el resto de las personas estaba Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Fijóo, quienes aplaudían orgullosos mirando hacia el balcón y saludando a todos los que pasaban por allí y se quedaban al concierto.

El evento duró más de media hora, y contó con clásicos como ‘Hoy en Belén’ o ‘A ti te alabo’, siendo unas de las canciones más originales dentro del repertorio de villancicos y cánticos navideños programados en la agenda del Gobierno autonómico. La presidenta madrileña se animó a cantar uno de los principales temas de la banda, ‘Huracán’.

La publicación de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso compartió unas fotos a través de sus fotografías en redes sociales donde aparecía la Plaza de Sol abarrotada de gente, con todas las luces navideñas encendidas y acompañada de muchos niños junto al líder de los del PP, Alberto Núñez Feijóo. La banda también publicó un vídeo durante el momento del concierto en el que aparecía mucha gente, incluso en las calles contiguas con los móviles en alto moviéndolos a ritmo del villancico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La publicación ha recibido cientos de ‘likes’ en tan solo unas horas y múltiples comentarios donde, además de agradecerles el concierto, han querido apoyar a grupo. Pero estos jóvenes parece que están ya acostumbrados a la fama. El pasado mes de septiembre concentraron a nada más y nada menos que 25.000 personas en el auditorio de Rivas-Vaciamadrid, además de otros 17.000 personas en el Movistar Arena.