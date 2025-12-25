Cinco personas han resultado heridas, dos han tenido que ser hospitalizadas, tras el incendio de una vivienda en Móstoles

Mueren dos menores, de 16 y 17 años en el incendio de una casa en Alhaurín el Grande, en Málaga

Compartir







Cinco personas han resultado atendidas por los sanitarios del Summa 112 en el incendio de una vivienda en la calle Madrid, a la altura del número 14, de Móstoles, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En concreto, Protección civil de Móstoles ha trasladado a las dos personas que estaban dentro de la vivienda cuando se ha iniciado el incendio, una mujer 77 años y un hombre de 55, al Hospital Universitario de Móstoles, con intoxicación leve por inhalación de humo.

El incendio se ha situado en el primer piso en un bloque de cuatro alturas y ha comenzado en el salón de la vivienda. Desde allí, se ha extendido al resto de las habitaciones con una gran carga de fuego, lo que ha provocado que las llamas hayan roto por la fachada.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 55 años tras incendiarse su casa en Almadén, Ciudad Real

Las imágenes compartidas por los servicios de emergencia

Las mismas fuentes han precisado que la gran cantidad de humo se ha acumulado en el hueco de la escalera. Los dos ocupantes de la vivienda afectada no estaban atrapados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta el lugar del incendio han acudido cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han extinguido el fuego, han ventilado el hueco de escalera y han permitido a los vecinos el regreso a sus casas tras comprobar los niveles de CO2. La Policía Local de Móstoles se ha hecho cargo de las investigaciones.