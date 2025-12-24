Muere un hombre de 82 años en Cádiar, Granada, en el incendio de su vivienda

Muere un hombre de 82 años en el incendio de su vivienda en Cádiar, Granada: fue encontrado por un familiar

Un hombre de 82 años ha fallecido en la tarde de este miércoles en el incendio de su vivienda en Cádiar, Granada. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su muerte a su llegada. Los agentes que también acudieron al domicilio abrieron investigaron los motivos del origen del incendio.

Fuentes del 112 han confirmado a Europa Press que el cadáver fue encontrado por un familiar de la víctima, dando aviso a los servicios de emergencia sobre las 15: 50 horas. Por el momento no se conocen más detalles acerca de las posibles causas del origen de las llamas.

Desconocen los motivos del incendio

No han confirmado la identidad del hombre fallecido, ni tampoco por qué se produjo el incendio ni en qué parte de la vivienda. Tampoco se conoce los motivos de su fallecimiento, si fue por inhalación de humo o por las llamas.