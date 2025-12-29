La línea 6 del metro de Madrid entrará en funcionamiento con una infraestructura renovada y los primeros trenes automatizados de prueba

La 'megaperforadora' o el corazón del mundo subterráneo de Madrid: cómo funciona esta máquina y qué es capaz de hacer

Madrid se moderniza constantemente y prepara grandes cambios en la movilidad y las posibilidades habitaciones para 2026. Las grandes obras en la A-5 llegarán a su fin, se restablecerá el servicio de la línea 6 de metro y se probarán los primeros trenes automatizados sin conductor, así como el arranque de grandes desarrollos urbanísticos al norte de la capital y primeras entregas en los nuevos barrios del sureste para cubrir las necesidades de los más de tres millones y medios de urbanitas.

La línea 6 del metro de Madrid, que este año ha mantenido suspendido el tramo entre Legazpi y Moncloa entrará en funcionamiento con una infraestructura renovada para la futura conducción automática. Durante el 2026 comenzará las pruebas de los primeros trenes sin conductor y se espera que estén completamente operativos en 2027, cuando se convierta en la primera línea con este sistema, que promete reducir los tiempos de espera.

La Comunidad de Madrid tiene previsto la compra de 48 trenes nuevos para la línea 6 y otros 40 para la línea 1, que irán llegando de forma progresiva con el objetivo de aumentar capacidad y frecuencia durante el próximo año.

También se prevén mejoras en las estaciones de Santiago Bernabéu, Duque de Pastrana, Ventas, Alto de Extremadura, Ventilla, Tetuán, Puente de Vallecas, Carabanchel, Campamento, Ciudad Lineal y Canillejas con la instalación de ascensores, renovación de escaleras mecánicas, para facilitar su uso a personas con movilidad reducida.

Arrancarán las obras de urbanización en Las Tablas Oeste

El proyecto de Madrid Nuevo Norte salta de los planos a la realidad y comenzarán las primeras obras de urbanización en el ámbito de Las Tablas Oeste en el segundo trimestre de 2026. En esta primera zona se construirán entre 700 y 750 viviendas con oficinas y comercios, según los datos del gobierno madrileño.

También en Valdecarros, se espera que el Ayuntamiento comience la construcción de las primeras viviendas, que en varias etapas considera posible la construcción de más de 13.000 viviendas, aunque no todas tendrán la consideración de protección oficial.

En Los Berrocales, las obras ya han avanzado y la entrega de las primeras promociones de vivienda se prevé a comienzos de 2026, consolidando el barrio como el proyecto del sureste más avanzado. En esta primera tapa 1 hay 15 promociones en marcha con unas 1.620 viviendas, aunque serán más de 22.000 cuando esté completamente finalizado.

Billete mixto bicimad-bus para viajes ilimitados durante 90 minutos

El Ayuntamiento de Madrid lanzará un billete virtual bicimad-bus para viajes ilimitados durante 90 minutos por 1,8 euros, un billete que ya se puede activar a través de la aplicación de EMT y de Madrid Mobility 360, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este nuevo billete servirá "para poder moverse de forma ilimitada a bordo de la red de líneas de autobuses municipales y también en las bicicletas de bicimad".

Permitirá viajes ilimitados tanto en autobús como en las bicis eléctricas durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,8 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de bicis de bicimad.

Se ampliará el área de las bicis de bicimad que llegarán a Pozuelo

Las bicis de bicimad pueden llegar esta primavera a Pozuelo superando por primera vez los límites de la ciudad de Madrid, confirmaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, concretando que el aterrizaje podría producirse "en marzo o abril".