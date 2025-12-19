La 'megaperforadora' o el corazón del mundo subterráneo de Madrid: qué es y cómo funciona

La 'megaperforadora' es una gran máquina de 98 metros y toneladas de peso que hace posible un mundo subterráneo en Madrid

Detrás de cada viaje rutinario en el metro de Madrid hay una obra de ingeniería monumental. Una colosal tuneladora es la que permite avanzar en esta lista y para excavar en las entrañas de la ciudad. Nuevos pasillos que harán posibles nuevos trayectos. La 'megaperforadora' no solo abre túneles.

Imaginen un edificio de ocho plantas hacia abajo, es lo que están construyendo, es como una catedral bajo el suelo. Informativos Telecinco se ha desplazado hasta las tripas de la futura estación de metro y avanzamos hasta llegar a la protagonista, la tuneladora.

"Me sobrecoge la obra, el corazón de la tuneladora, porque es donde está el motor, los 12 motores", afirma Miguel Núñez, director general de infraestructuras CAM Un total de 98 metros mide la megaperforadora, la cual abrirá la gran diagonal subterránea de la capital.

"Va a perforar y de manera simultánea va a construir el túnel". Tendrá una longitud de un anillo de seis kilómetros revestidos por 26.000 gigantescas piezas de hormigón. "Y por aquí dentro es por donde van a ir los dos trenes". "Esta máquina pesa 1500 toneladas y van repartidas en distintos transportes", añade Pablo Castro, jefe de túnel de la línea 11.

Cómo se fabrica esta gran máquina

Piezas colosales fabricadas en Alemania, transportadas por río, por mar, por tierra. "La rueda de corte pesa 150 toneladas, 150.000 kilos y vino en tres piezas". Sofisticada logística para la ingeniería subterránea más compleja. Impresiona ver el corazón de la tuneladora. En marzo empezará a excavar la tierra. 500 metros excavados al mes frente a 50 con tecnología tradicional.

"Se necesita de acero, que es como el equivalente a cuatro veces el peso de la Torre Eiffel". Unas cantidades estratosféricas para este laberinto de piezas.