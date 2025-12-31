Herida grave una joven de 25 años por una explosión en una vivienda en Usera en Madrid

La joven ha sido intubada y trasladada grave al Hospital de la Paz.

Una joven de unos 25 años de edad ha resultado herida de gravedad tras la explosión en la planta baja de una vivienda en el madrileño barrio de Usera en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

La explosión ha ocurrido después de que un aerosol entrar en contacto con una vela. La tabiquería del baño se ha venido a bajo tras la explosión.

Intubada y en estado grave

Bomberos de Madrid han saneado y retirados elementos inestables, mientras que Samur Protección Civil ha atendido a la mujer, herida con quemaduras de segundo grado en piernas y brazos.

La joven ha sido intubada y trasladada grave al Hospital de la Paz.