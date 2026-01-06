La joven de 26 años que fue lanzada por un piso 11º en Villaverde, Madrid, acababa de ser madre de su quinto hijo

Detienen a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Villaverde, en Madrid

MadridFátima, la joven de 26 años que fue lanzada presuntamente a manos del hombre que le alquilaba el piso desde un 11º en el distrito madrileño de Villaverde en la madrugada del 31 de diciembre, acababa de ser madre de su quinto hijo días antes de su fallecimiento.

Según ha podido conocer el periódico 'ABC', la joven "dio a luz a su quinto hijo el día 29 y poco más de 24 horas después murió defenestrada desde un piso 11º" en el barrio madrileño de Villaverde.

La traumática vida de Fátima

Al parecer, la joven llegó a España desde Perú cuando solo tenía 10 años. En este viaje, Fátima estuvo acompañada de su tío, un hombre alcohólico y con problemas con las drogas. Al llegar a territorio español, la fallecida estuvo en el centro de primera acogida de Hortaleza, para menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, al poco tiempo tuvo la suerte de ser adoptada por una familia vasca "muy bien situada económicamente" que vivía en el barrio madrileño de Salamanca, recogen desde el periódico.

Debido a su adolescencia rebelde, Fátima tuvo que ingresar en el centro de menores de Picón del Jarama donde pasó a estar tutelada con solo 16 años. Dos años antes de cumplir su mayoría de edad, la joven conoció a Moha, la que fuese su actual pareja y padre de sus cinco hijos.

Junto a este hombre, Fátima mantuvo una relación durante casi diez años. Diez años en los que la pareja estuvo viviendo como okupa en diferentes municipios de Madrid y desencadenando trabajos en el sector hostelero.

Moha y Fátima tuvieron cinco hijos, todos ellos pasaron a ser tutelados por las administraciones. Precisamente, el último nació el día 29 y, poco más de 24 horas, la joven de 26 años murió defenestrada desde un piso 11º en un bloque de viviendas de Villaverde.

El detenido por la muerte de Fátima, el hombre que le alquilaba la casa

La Policía Nacional ha descartado, por el momento, la violencia de género en el fallecimiento de Fátima. El presunto responsable, que se encuentra detenido, era el arrendador de la fallecida y la Policía ha descartado por el momento que lo sucedido tenga relación con violencia de género, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, una Inspección Técnico Policial de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad de un hombre de nacionalidad nigeriana de 45 años, en la muerte de la víctima, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los detenidos por la muerte de Fátima

El suceso tuvo lugar sobre la 01:15 horas de la madrugada del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron de que la mujer, de 26 años y nacida en Perú, aunque con nacionalidad española, se había precipitado desde un piso 11 en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el distrito de Villaverde de la capital.

El Grupo V de la Policía Nacional inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio.

Según ha podido conocer el periódico 'ABC', a las pocas horas se produjo un segundo arresto, aunque el hombre que fue detenido fue puesto en libertad a las pocas horas.

Todas las hipótesis sobre la mesa

El delegado del Gobierno ha explicado que el arrestado es el arrendador de la de la vivienda en la que vivía la víctima y, aunque la investigación sigue abierta y "todas las hipótesis están sobre la mesa".

Es decir, según las declaraciones del delegado del Gobierno por ahora "no consta ningún tipo de relación que nos haga en estos momentos el poder situar este posible homicidio como una cuestión de violencia de género".