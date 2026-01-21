Tras el incendio, el SUMMA112 de la Comunidad de Madrid ha trasladado a madre e hijo de 43 y 14 años a los hospitales Puerta de Hierro y La Paz

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canarias

Una mujer y su hijo menor de edad han sido hospitalizados en la madrugada a consecuencia de un incendio en su domicilio de Boadilla del Monte, Madrid, que ha dejado a cerca de una veintena de heridos leves por inhalación de humo.

Efectivos del SUMMA112 de la Comunidad de Madrid han trasladado a madre e hijo de 43 y 14 años respectivamente a los hospitales Puerta de Hierro y La Paz, después de estabilizarlos en el lugar del suceso.

Varios rescates y una vivienda gravemente afectada

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canarias y rescataron a los dos heridos, que se encontraban inconscientes en el hueco de una escalera.

Asimismo, confinaron al resto de vecinos y realizaron varios rescates a través de la fachada del edificio, debido a que el humo por las llamas penetró en pisos superiores al de la vivienda afectada originalmente, que ha sufrido daños severos.

Tras ello, un total de 19 personas han sido atendidas por SUMMA112 por inhalación leve de humo, siendo cinco de ellas agentes de la Guardia Civil y una de la Policía Local.