Los resultados se representan en mapas claros y visuales que pueden consultarse mediante un visor web diseñado por el Barcelona Supercomputing Center

Un experto aclara cómo afecta el cambio climático en los incendios: "La radiación global ha aumentado gradualmente de una forma significativa"

BarcelonaLos incendios forestales son una grave amenaza tanto para la naturaleza como para las personas, con graves riesgos para la salud. Una problemática que ha llevado a investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a desarrollar un simulador en tiempo real de propagación de fuegos con una arquitectura innovadora que amplía la velocidad y fiabilidad de los sistemas tradicionales y permite facilitar una respuesta más rápida e informada.

"A diferencia de los simuladores clásicos, nuestro prototipo tiene la ventaja de que siempre llega a un resultado, lo que resuelve problemas previos de otros sistemas, que pueden no terminar correctamente la simulación o entran en bucles infinitos", destaca Ana Cortés , investigadora del Departamento de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos de la UAB.

Este simulador permite anticipar cómo evolucionará un incendio forestal casi en tiempo real: "Un factor clave para decidir dónde actuar, qué recursos desplegar y qué zonas hay que proteger con mayor urgencia". Para ello, el prototipo se basa en un paradigma de propagación innovador que representa el perímetro del fuego mediante una nube de puntos, en lugar de la forma elíptica clásica.

Datos integrados con información meteorológica y mapas de vegetación

"La nueva técnica permite calcular con mucha mayor precisión cómo avanzará el incendio en cada momento y en cada punto del territorio. El nuevo enfoque garantiza simulaciones rápidas, estables y de alta resolución", añade la UAB sobre la herramienta, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de predicción, alerta y gestión del riesgo de incendios en España.

El simulador se integra dentro de un sistema de alerta temprana desarrollado conjuntamente con el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)y Mitiga Solutions, activándose automáticamente frente a la detección de un posible incendio. De este modo, el sistema puede ponerse en marcha a partir de diferentes fuentes, como avisos de ciudadanos mediante aplicación móvil, detección de anomalías térmicas por satélite o información captada desde helicópteros operativos.

Por su parte, la empresa de helicópteros Helipistas ha equipado a sus aeronaves con sensores LiDAR, cámaras ópticas y térmicas, que permiten capturar el perímetro del fuego y el estado de la vegetación casi en tiempo real: "Estos datos se integran con información meteorológica y mapas de vegetación actualizados automáticamente mediante datos abiertos y técnicas de inteligencia artificial, lo que mejora notablemente la calidad de las predicciones sobre la evolución del fuego".

Mapas claros y visuales

Una vez activado, el sistema ejecuta cientos de simulaciones a la vez para mostrar diferentes posibles escenarios de propagación del incendio. Los resultados se representan en mapas claros y visuales que pueden consultarse mediante un visor web diseñado por el BSC específicamente para facilitar la toma de decisiones de los gestores de emergencias.

"El visualizador se ha diseñado a partir de datos de simulaciones que permiten explorar la evolución del incendio en el espacio y el tiempo, facilitando identificar dónde, cuándo y qué tipo de infraestructura, como edificios o red ferroviaria, podría verse afectada", apunta Jonas von Ruette, investigador del grupo Natural Hazards and Risk Analysis.

Mejora de la gestión del riesgo y aplicaciones para seguros

La herramienta, más allá de apoyar las labores de extinción, permite evaluar los posibles daños sobre infraestructuras como la red eléctrica, las carreteras o los edificios: "Esta información puede ser clave tanto para las administraciones públicas como para los servicios de emergencia a la hora de planificar medidas de protección y reducir el impacto económico y ambiental de los incendios"-

En este contexto, Mitiga Solutions ha utilizado los resultados de las simulaciones y mapas de probabilidad para desarrollar un nuevo esquema de seguro paramétrico para activos forestales: "Este tipo de seguro permite determinar automáticamente las indemnizaciones sin necesidad de enviar peritos sobre el terreno, basándose en índices de riesgo y en el área quemada, lo que permite agilizar la respuesta frente a los daños causados por los grandes incendios forestales".

Ahora, el equipo de investigación aborda las últimas fases de publicación y licencia de su trabajo y, una vez hecho, pondrán en abierto el código del simulador para que todo el mundo pueda acceder a él.