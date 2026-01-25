La borrasca 'Ingrid' dejará este domingo en la Península lluvias, nieve y nivel rojo por oleaje en cuatro comunidades

La borrasca Ingrid azota España

La Península y Baleares seguirán durante este domingo 25 de enero bajo la presencia de la borrasca Ingrid aunque ésta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico.

Esta transición seguirá dejando un escenario de cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

Cielos cubiertos, lluvias y nevadas en gran parte de España

De igual forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los dos a los cinco metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m.

Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

Por otro lado, se prevén cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas.

De forma menos notable, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado.

Se espera que suban las temperaturas ante la llegada de una masa más cálida de origen atlántico

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón. De igual forma, se prevén máximas cercanas a los 20°C en el sureste, con Murcia, Alicante y Valencia en torno a los 18-19 °C y Málaga rondando los 17°C.

En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17°C, y Cádiz en torno a los 16°C. En el tercio norte, las máximas no superarán los 10ºC en provincias como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, especialmente en el Cantábrico, el área del Estrecho y las costas del sureste y este peninsular.

En Canarias predominará el alisio de intensidad moderada, con régimen estable y cielos poco nubosos o despejados.