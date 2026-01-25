Iván Sevilla Agencia EFE 25 ENE 2026 - 12:24h.

La Guardia Civil auxilió a dos familias con menores este 24 de enero en la Sierra del Castril y Seca

Un espesor de entre 30 y 50 centímetros de nieve dificultó las labores de evacuación de los agentes

GranadaHasta 11 personas tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil este 24 de enero, entre ellas tres niños, al quedar atrapados con sus coches por la nieve en zonas montañosas del municipio de Huéscar (Granada).

Y es que la borrasca Ingrid que ya se aleja de España nos ha dejado estos días imágenes plenamente invernales con fuertes nevadas en cotas bajas incluso, dificultando el tránsito de camiones en Galicia.

En este contexto, muchos son los que se animan a ir a disfrutar del manto blanco en zonas montañosas. Fue el caso de dos familias que, después de subir, no pudieron descender por sus medios.

Toda la noche sin agua ni comida

La situación obligó a movilizar al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) del Instituto Armado. Primero para auxiliar a cuatro ciudadanos, entre ellos un niño de 11 años.

Habían solicitado ayuda al haber estado toda la noche del viernes 22 al sábado 23 sin agua ni comida en su vehículo, atascado en la abundante nieve caída en la Sierra de Castril. Se dirigían al refugio Prado del Conde.

Los agentes fueron hasta su localización en helicóptero para poder alcanzarlos y evacuarlos en dos trayectos aéreos. Estaban en buen estado de salud, por fortuna.

Esta misma familia les avisó de que había otros siete integrantes de otra, con quienes habían quedado en verse en el refugio. No sabían dónde estarían, si habrían llegado o no al lugar.

Otros dos coches atascados, con dos niños

Al tener tal información, se llevó a cabo otro operativo de búsqueda y rescate, pero en esa ocasión con los miembros del GREIM caminando a pie durante más de una hora, en medio de un fuerte temporal.

El intenso viento y la estampa totalmente blanca no impidió que los efectivos diesen con dos automóviles atascados entre 30 y 50 centímetros de espesor de nieve.

También había zonas con hielo en la Sierra Seca donde se encontraban, cerca del mirador del Peñón del Toro, igualmente en el término municipal de Huéscar.

Sobre las personas trasladadas en tres portes distintos, había dos niños de 12 y 15 años, además de un adulto de 60 con problemas físicos. A pesar de las dificultades del terreno, pudieron llegar al helicóptero.