Agencia EFE 26 ENE 2026 - 23:32h.

Heridos un padre y sus dos hijos, de 18 y 15 años, tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico, en Fresno del Torote, Madrid

Un padre y sus dos hijos han resultado heridos este lunes con graves quemaduras en un accidente doméstico ocurrido en la localidad madrileña de Fresno del Torote, Madrid, cuando bde combustible cerca de una estufa, ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

El padre, de 46 años, y los hijos, de 18 y 15 años, han sufrido quemaduras en cara y manos y han sido trasladados potencialmente graves a la unidad de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe.

El incendio ha tenido lugar en un garaje exterior en el patio trasero de una vivienda unifamiliar situada en la calle Infante García de Fresno del Torote, municipio del noreste de la Comunidad de Madrid. Tras estabilizar a los heridos, el SUMMA 112 los trasladó al hospital.

El incendio, que ha sido extinguido por tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, se ha producido cuando al manipular un pequeño tanque de combustible, se ha derramado parte en una estufa cercana, de acuerdo con los servicios de emergencias. Según el 112, la rápida actuación de los bomberos ha evitado que el fuego se propagara a la vivienda o a casas cercanas.

Trasladados a diferentes hospitales

El incendio se produjo concretamente en el garaje de la vivienda. Los heridos presentaban graves heridas en la cara y en las manos, entre ellos hay un menor de 15 años. “A nuestra llegada hemos atendido a un varón de 46 años, otro de 18 y un menor de 15 años. Se realizaron maniobras de estabilización y traslado por Unidades de Soporte Vitales a los hospitales de Getafe y al Hospital de la Paz”, confirmaban desde el SUMMA 112.