La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales

Todo sobre las nevadas de la borrasca Kristin que ha obligado a cortar carreteras de red principal de la Comunidad de Madrid y Castilla y León

La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona. Por este motivo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la región. En total, hay hasta 160 carreteras afectadas por la nieve o la lluvia, informa la DGT.

Obligación de usar cadenas

Con datos de las 10.15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en Somosierra, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.

Otras vías presentaban restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo, como la M-50, a la altura de Boadilla. Desde la DGT se ha recomendado evitar el uso de vehículo privado para desplazarse por la zona norte de la región.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica prevista asociada a la borrasca, en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia.

Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y desde el kilómetro 13 de la A-6.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama.

Adif ha informado también de que en las líneas de Cercanías Madrid C8 y C10 se están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por condiciones meteorológicas adversas.

El servicio entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por acumulación de nieve en la infraestructura.

Los ayuntamientos de la zona oeste de la Comunidad de Madrid están suspendiendo servicios y aconsejando a la población que aumenten las precauciones debido a las nevadas que están cayendo esta mañana del miércoles.

Otras carreteras afectadas por la nieve

La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 160 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras.

Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.

Las complicaciones por la intensa nevada se han registado tambien en la A 50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de EL Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León)

La borrasca Kristin también se deja notar con intensidad este miércoles en las carreteras extremeñas, con fuertes lluvias y rachas de viento que han tumbado dos camiones que circulaban por la autovía A-66 a su paso por el término municipal de Cañaveral.

De hecho, nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

Respecto a la red secundaria se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

En total hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Mapa interactivo de calles afectadas e la ciudad de Madrid

El ayuntamiento de Madrid dispone de un recurso en línea que permite a los vecinos de la capital consultar en directo el estado de las principales vías del municipio. Para ello solo es necesario acceder al mapa y seleccionar las cámaras operativos en cada calle y verificar es estado de la circulación.

Puedes entrar en el mapa interactivo aquí y verificar el estado de tu calle.