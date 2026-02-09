Durante la intervención, uno de los hombres lanzó un adoquín contra el grupo de agentes

MadridUn joven de 26 años de edad ha sido detenido después de lanzar un ladrillo contra varios agentes de la Policía Nacional a las puertas de un bar en La Cubierta de Leganés, en Madrid.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado 8 de febrero, cuando varios agentes se encontraban en la zona tras ser avisados por un altercado entre varios clientes del bar y los porteros, según recoge El Mundo. Durante la intervención, el hombre que ha sido detenido lanzó uno de los adoquines del suelo contra el grupo de agentes. Debido al ataque, cinco agentes resultaron heridos, uno de ellos con una fractura de un dedo, y otro con una brecha en la cabeza.

Además del joven detenido por el ataque a los agentes, otras cuatro personas fueron arrestadas durante los incidentes.

El Sindicato de Policía JUPOL pide tomar medidas de forma urgente

Desde el Sindicato de Policia JUPOL han denunciado los hechos, compartiendo unas imágenes en redes sociales y lamentando "un nuevo episodio muy violento en la Cubierta de Leganés contra la Policía Nacional y Local", comienzan escribiendo.

"Desgraciadamente, 5 compañeros fueron heridos de diversa consideración, 2 de ellos con fracturas óseas, a los que enviamos TODO NUESTRO APOYO y les deseamos una pronta y total recuperación. Es un ejemplo más de la pérdida del principio de autoridad y la sensación de absoluta impunidad que existe en España. Hay que tomar medidas de forma urgente", concluyen.