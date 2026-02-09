Hasta el momento no se ha producido ninguna detención tras suceso

ValenciaUn hombre ha fallecido en el Hospital Clínico de València tras ser apuñalado la noche de este domingo en el barrio del Xenillet de la localidad valenciana de Torrent, sin que hasta el momento se haya producido ninguna detención relacionada con este suceso, según fuentes policiales y de la investigación.

El suceso ha tenido lugar sobre las 21:30 horas de este domingo y de su investigación se ha hecho cargo el grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía.

No hay ninguna persona detenida

Hasta el momento solo se ha podido confirmar que la víctima ha fallecido por heridas de arma blanca y que no hay ninguna persona detenida aún por estos hechos.

Según ha avanzado el diario Las Provincias, el fallecido es un hombre de 40 años que se habría visto involucrado en una reyerta con varias personas.