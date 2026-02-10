La asociación SOS Desaparecidos ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para encontrar al joven

Buscan a Mari Ángeles y Andrea, dos menores desaparecidas en las localidades madrileñas de Torrelodones y Parla

Compartir







Alberto H. C., un joven de 23 años, ha desaparecido en San Sebastián de los Reyes, donde se le vio por última vez el pasado 6 de febrero. El caso ha sido catalogado como de alta vulnerabilidad, un factor que aumenta la preocupación y la urgencia de su localización.

La asociación SOS Desaparecidos ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para encontrar al joven. Todavía no se han realizado avances oficiales desde que se le perdió la pista el 6 de febrero. Las labores de búsqueda continúan mientras los familiares del joven viven momentos de desesperación y angustia.

Se trata de un caso de alta vulnerabilidad

Alberto H.C. desapareció en San Sebastián de los Reyes, una localidad ubicada al norte de Madrid. Las autoridades no han dado detalles sobre las circunstancias en las que sucedió la desaparición. El joven tiene 23 años, mide aproximadamente 1,70 metros y presenta una complexión delgada. Tiene los ojos marrones y el pelo negro, rasgos que se consideran clave para su identificación. El cartel de búsqueda señala expresamente que se trata de un caso de alta vulnerabilidad.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto al alcalde de Gornazo, que había desaparecido de forma voluntaria hace semanas

Los casos de alta vulnerabilidad se utiliza cuando concurren factores personales o sociales que pueden poner en riesgo al desaparecido. Las autoridades priorizan este tipo de búsquedas y refuerzan los canales de difusión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Piden colaboración ciudadana

La búsqueda no se limita a San Sebastián de los Reyes, ya que se trata de una zona con una amplia red de transporte público. Por eso, se extiende a otras zonas de la capital. Cualquier persona que crea haber visto a Alberto o disponga de información relevante debe comunicarlo de inmediato.

El teléfono 868 286 726 permanece habilitado para recibir avisos relacionados con el caso. El caso ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios han compartido el cartel de búsqueda.