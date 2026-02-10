Por primera vez desde la desaparición de Nancy Guthrie, su hija Savannah ha pedido ayuda a cualquiera que pueda aportar pistas

De Nancy Guthrie al novio de la nieta de Mick Jagger: las últimas y extrañas desapariciones de familiares de famosos de EEUU

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa de la NBC 'Today Show', Savannah Guthrie, mantiene en vilo a la familia de la desaparecida y a un país entero que, desde el 31 de enero, no tienen noticias de la mujer. Ante la situación de desesperación, por primera vez, su hija Savannah ha pedido ayuda a cualquiera que pueda aportar pistas: "Creemos que nuestra madre sigue ahí fuera, necesitamos vuestra ayuda".

Nancy Guthrie, de 84 años y con movilidad limitada, fue declarada como desaparecida en Tucson, Arizona y, desde su desaparición, el FBI dice no tener ningún sospechoso, aunque incluso el presidente Donald Trump, ha mencionado poner a disposición de la presentadora "todos los recursos necesarios", para encontrar a su madre.

Notas de supuestos secuestradores

Después de no dejar rastro y encontrar en su casa restos de sangre, el caso de la desaparición de Nancy Guthrie se investiga como un supuesto secuestro de difícil rastreo, algo que no queda del todo claro.

"No tenemos a nadie de interés y ningún sospechoso que se pueda considerar un sospechoso principal", declaraba Chris Nanos, sheriff del Condado de Pima, ante una rueda de prensa.

Varios medios han recibido notas de los supuestos secuestradores en las que se indican métodos de pago y fechas límite. Ya se trabaja en su autentificación, aunque mientras, en una de sus declaraciones, los tres hijos de Nancy confirmaban que habían recibido un mensaje: "Hemos recibido vuestro mensaje y lo entendemos, pagaremos".

Horas de incertidumbre y desesperación

Las últimas investigaciones se han centrado en descartar posibilidades alrededor de un tanque séptico de la finca de Nancy, además de un registro en la casa de su hija mayor Annie.

La desaparecida se encontraba en una situación vulnerable ya que, debido a su edad, y según confirmaba el sheriff Chris Nanos "necesita sus medicamentos" ya que "padece dolencias físicas que le impiden caminar largas distancias, lo que sugiere que no se marchó por su propio pie". Además, en un comunicado en la red social X, este describía a Nancy como una "adulta vulnerable". Por su parte, el FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie.

"Estamos en horas de desesperación, necesitamos ayuda", son las últimas palabras de la presentadora que no pierde la esperanza de encontrar a su madre.