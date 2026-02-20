La Policía Nacional detiene en Getafe, en Madrid, al fugitivo y líder de la banda colombiana 'Los Shottas'

La actuación de la Policía Nacional es fruto de la colaboración policial internacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en Getafe, en Madrid al líder de la organización criminal colombiana ‘Los Shottas’, un “peligroso” fugitivo con numerosos antecedentes sobre el que pesaba una orden de búsqueda con notificación roja de Interpol solicitada por Colombia.

El detenido, con una trayectoria criminal de 17 años y con unos 380 integrantes bajo su mando en el puerto colombiano de Buenaventura, era considerado un “coordinador” de actividades delictivas.

Según la Policía Nacional, el fugitivo contaba con antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental, inmigración ilegal y narcotráfico.

La actuación de la Policía Nacional es fruto de la colaboración policial internacional entre el GCO (Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado), la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, el grupo GRECO de la Policía Nacional de Buenaventura e INTERPOL.