El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta en la que pide colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Ruiz

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta este viernes 20 de febrero en la que pide colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Ruiz, un hombre de 68 años que fue visto por última vez este jueves 19 de febrero a las 20:00 horas en San Fernando de Henares, Madrid.

Tal y como informa el CNDES en su publicación de redes sociales, el hombre mide 1,75 y pesa 75 kilos. La última vez que se le vio vestía chándal azul marca Puma, chaqueta plumas azul oscuro y un gorro de lana oscuro.

Tiene los ojos marrones y pelo canoso. Es de constitución física normal. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, por su parte, también se ha hecho eco de la alerta de desaparición y ha publicado dos fotos para facilitar su búsqueda.

La colaboración ciudadana es clave

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).