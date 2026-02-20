Buscan a Antonio, un hombre de 68 años desaparecido en San Fernando de Henares, en Madrid
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta en la que pide colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Ruiz
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha emitido una alerta este viernes 20 de febrero en la que pide colaboración ciudadana para encontrar a Antonio Ruiz, un hombre de 68 años que fue visto por última vez este jueves 19 de febrero a las 20:00 horas en San Fernando de Henares, Madrid.
Tal y como informa el CNDES en su publicación de redes sociales, el hombre mide 1,75 y pesa 75 kilos. La última vez que se le vio vestía chándal azul marca Puma, chaqueta plumas azul oscuro y un gorro de lana oscuro.
Tiene los ojos marrones y pelo canoso. Es de constitución física normal. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, por su parte, también se ha hecho eco de la alerta de desaparición y ha publicado dos fotos para facilitar su búsqueda.
La colaboración ciudadana es clave
En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).