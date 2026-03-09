La alerta amarilla por nieve se mantendrá vigente desde la noche de este lunes 9 de marzo, hasta el mediodía del martes día 10

Otra semana más pasada por agua: una DANA dejará lluvias en buena parte del país y traerá un tiempo inestable hasta el miércoles

Después de las borrascas que azotaron Madrid durante los meses anteriores, cubriendo de nieve distintos puntos de la capital, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar un aviso de nivel amarillo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, una alerta que se mantendrá vigente desde la noche de este lunes 9 de marzo, hasta el mediodía del martes día 10.

En concreto, el aviso estará activo entre las 21:00 horas del lunes y las 12:00 horas del martes ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%. La cota de nieve se sitúa en 900 metros y las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100-1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

El temporal en la Península

Además de Madrid, otras seis comunidades autónomas se verán afectadas por el temporal que atravesará la Península de norte a sur, activándose de igual manera una alerta amarilla en tres de ellas por nevadas, con acumulados significativos en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas, y Galicia y Canarias por fenómenos costeros.

Las tres comunidades en alerta amarilla, además de Madrid, son Asturias y Castilla y León. La nieve caerá significativamente en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros.

En el sistema central en las laderas de Salamanca, Ávila y Segovia se acumularán más de 10 centímetros desde 1.200 metros, al igual que en la zona de Sanabria, en Zamora.

También se registrarán esos espesores de nieve a partir de 1.200 metros en la cordillera Cantábrica de León. Por otra parte, en el norte de Baleares, bajo aviso por precipitaciones, podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo ocasional.

En el litoral gallego, en zonas de A Coruña y Pontevedra, en alerta por fenómenos costeros, las olas podrán alcanzar entre 4 y 5 metros.