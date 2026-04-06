El sospechoso había accedido al edificio colindante a la joyería y había hecho un butrón en la pared

El detenido no llegó finalmente a robar ningún objeto del interior de la joyería

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MadridLa Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre mientras intentaba robar con fuerza en a través de un butrón en el interior de una joyería situada en el distrito madrileño de Moratalaz en la que además se había olvidado su teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron el viernes de la semana pasada por la noche en una joyería situada en la calle Pico de Artilleros, hasta donde se trasladaron los agentes tras recibir un aviso de la centralita de alarmas de seguridad y una llamada de una vecina que alertaba de una gran cantidad de golpes en el edificio.

Un butrón

El sospechoso había accedido al edificio colindante a la joyería y, tras acceder al cuarto de contadores con una llave maestra, había hecho un butrón en la pared para acceder a la joyería. De hecho, las cámaras de seguridad del establecimiento mostraban la mano del hombre a través de la pared, informa la Policía.

A la llegada de los agentes al lugar de los hechos, el sospechoso salió del cuarto de contadores tratando de simular que trabajaba en la instalación, si bien entre sus herramientas se encontraba una llave inglesa, una palanca de uña y una linterna, todos ellos típicos para realizar un butrón, según avanza 'El Mundo'.

Al salir del cuarto de contadores, los agentes comprobaron que ya había realizado un pequeño agujero en la pared que daba a la joyería, en cuyo interior localizaron su teléfono móvil. Finalmente el sospechoso, un español nacido en 1978 y con antecedentes previos similares, fue detenido por un delito de robo con fuerza.

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El detenido no llegó finalmente a robar ningún objeto del interior de la joyería, por lo que fuentes policiales consultadas por Europa Press apuntan a que podría haber olvidado introducido primero su teléfono móvil en el establecimiento para después entrar él, pero antes fue interceptado por la Policía.