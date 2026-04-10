Claudia Barraso 10 ABR 2026 - 18:33h.

Detienen a unos ladrones en un bar de Valencia celebrando el robo que habían cometido en una joyería

Detenido por matar al hombre con el que quedó por una aplicación de citas en Canarias

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Valencia a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza que sucedió la pasada tarde el jueves en un establecimiento de compraventa de joyería. Los ladrones rompieron el escaparate con un martillo y tras darse a la fuga se fueron a celebrarlo a un bar, donde finalmente fueron detenidos.

Sobre las cinco de la tarde, un establecimiento situado en el distrito de Abastos sufrió un robo. Unos testigos afirman que vieron como dos individuos se acercaban al escaparate con una motocicleta y rompieron el cristal con un martillo para coger las joyas. Las guardó en una mochila y salieron huyendo en el mismo vehículo. Uno de esos testigos siguió a los hombres, comprobando que abandonaron la moto en unos contenedores y se deshicieron tanto de los casos como de las prendas de ropa, según informa 'El Diario Montañés'.

Tras lo sucedido, los ciudadanos avisaron a los agentes que realizaron varias batidas y lograron localizarles en un bar donde se encontraban celebrando el atraco, momento en el cual fueron arrestados. Allí mismo les cachearon y les intervinieron una multitud de piezas de joyería, incluido el martillo con el que fracturaron el escaparate. Todo el lote lo habían guardado en una mochila. Tanto los cascos, la ropa y la moto que utilizaron para el atraco fueron encontradas e interceptadas como pruebas.

También robaron la motocicleta

Además, los agentes pudieron comprobar que la motocicleta también había sido robada en la localidad de Xirivella. Seguramente, los acusados habrían aprovechado este robo para poder efectuar su primer plan: el atraco a la joyería.

PUEDE INTERESARTE El archivo provisional del caso de las dos menores muertas en Jaén impulsa la hipótesis del doble suicidio entre dudas y sospechas de bullying

No solo robaron el vehículo, sino que cambiaron la matricula de la motocicleta con una que aparecía de baja desde 2024. Lo tenían todo planeado para evitar que los policías diesen con ellos, pero en el momento en el que pensaron que todo había terminado, fueron interceptados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La empleada que se encontraba en la joyería declaró que estaba en el interior del establecimiento atendiendo a unos clientes cuando escuchó unos fuertes golpes y ahí es cuando se dio cuenta de que habían roto el cristal y estaban robando todas las joyas que estaban en el escaparate. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como responsables de un delito de robo con fuerza además de robo y hurto de un vehículo y falsedad documental.