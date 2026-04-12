Redacción Madrid 12 ABR 2026 - 19:30h.

La incidencia, de la que no se han conocido más detalles, causó "4 horas y 50 minutos de retraso" en el trayecto

Los usuarios tuvieron que ser transbordados a otro convoy para completar su viaje y llegaron "a las 2:30 horas" a Sevilla

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MadridUna nueva avería en la infraestructura ferroviaria provocó que un tren AVE de Madrid a Sevilla se quedara detenido en La Mancha durante varias horas este 11 de abril, según publica el diario 'La Razón'.

Recoge que 40 minutos después de que el convoy saliera de la estación de Atocha, éste se paró sin todavía haber llegado al apeadero de Urda. Los viajeros tuvieron que ser transbordados a otro tren.

Entonces sí pudieron continuar su camino, pero con la llegada prevista para más de la medianoche ya. Ni Adif ni Renfe comunicaron a través de sus redes oficiales cuál fue la incidencia ni sus causas.

Llegaron "a las 2:30" de la madrugada, con casi cinco horas de retraso

Sin embargo, algunos usuarios manifestaron sus quejas por lo que estaban viviendo en esos mismos instantes. Uno de ellos relató a las 22:30 horas en su cuenta de la red social X que sumaban ya "más de dos horas atrapados".

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"Teníamos que haber llegado a las 21:40, pero aún estamos a apenas 140 kilómetros de Madrid", añadía el mismo viajero, que más de 30 minutos después volvía a informar en tiempo real de que seguían "parados en el mismo sitio".

Después de subirse a otro convoy definitivamente, este 12 de abril ha desvelado cómo acabó la odisea ferroviaria que experimentó: "Al final llegamos a las 2:30 de la madrugada a Sevilla. Fueron 4 horas y 50 minutos de retraso".