Redacción Madrid 22 ABR 2026 - 13:14h.

La mujer ha llagado en ambulancia al hospital 12 de Octubre de Madrid con contracciones cada tres minutos por lo que no ha podido llegar al paritorio

Una mujer da a luz en plena calle en Madrid: sin tiempo para llegar al hospital

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MadridUna mujer de 27 años ha dado a luz en la puerta del Hospital 12 de Octubre de Madrid sin poder esperar a llegar al paritorio. Nada más bajar de la ambulancia, los sanitarios se han dado cuenta de que el parto era inminente por lo que le han asistido allí mismo.

Parto acelerado

Lo han contado Ramón de Elías, jefe de guardia de SAMUR-PC y la enfermera Alicia Benito a través de las redes sociales de Emergencias Madrid. Los dos sanitarios han relatado que recibieron el aviso de la parturienta que experimentaba ya contracciones cada tres minutos.

Ramón y Alicia cuentan que este era el tercer parto de la mujer y que eso ha desencadenado que el alumbramiento se acelerase por lo que no ha dado tiempo a que llegase al paritorio del 12 de Octubre.

Satisfechos porque todo haya salido correctamente, cuentan que “todo ha ido perfectamente y sin ninguna complicación”, algo que atribuyen a que ha sido “un embarazo controlado y bien gestionado”, por lo que “este tipo de embarazos, normalmente, no dan ningún problema”.

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Alicia, reconoce que “últimamente tenemos bastantes partos en la calle”, un tipo de intervención que para esta sanitaria son “avisos muy bonitos y muy entrañables, y sobre todo cuando va todo tan estupendamente”.

La madre, que ya ha decidido que su hijo se llame Adriano, descansa ahora disfrutando de su recién nacido. El bebé ha venido al mundo con buen peso y nada más ser alumbrado, Alicia y Ramón han conectado “piel con piel” a la madre con su hijo y “ambos han quedado encantados”.